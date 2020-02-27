شكرا لقرائتكم مرتضى منصور لاتحاد الكرة: انتوا بتعبثوا بأمن البلد وبتلعبوا بالنار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على عقوبة اتحاد الكرة الموقعة على ناديه بشأن انسحابه من مباراة القمة ضد الأهلي.

قال في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على قناة نادي الزمالك لمسئولي اتحاد الكرة: "هو انت عملت تحقيق وسألتني ما وصلتش الملعب ليه، افرض الاتوبيس كان دخل في عمود نور والعيال حصل لها حاجة، قبل ما تسأل مصير الاتوبيس بتعاقبني، انت بتعبث بأمن البلد وبتلعب بالنار".

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أردف: "انت أجلت 3 مباريات في اليوم ده لاندية بتلعب في الدرجة التانية؟، واللايحة بتقول الماتش 7 ونص والأهلي وصل 7 وربع، والأهلي وصل عكس الطريق وخالف وارتكب جناية وكان ممكن يموت حد، وانا مش مخالف ومش هعمل كده".

استمر: "اللايحة تلت ساعة ولو مجاش الفريق يعتبر منسحب ، وحضرتك اديت ساعة ليه ومين اللي كلم الحكم في التليفون، هو احنا بنلعب على قهوة؟ ، ماتش السنغال احنا روحنا وهما ما راحوش والحكم كان موجود، طب الماتش تعاد ليه؟، واللي حصل تصفية حسابات".