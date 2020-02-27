شكرا لقرائتكم أحمد حسن: ما حدث في لقاء القمة بانسحاب الزمالك منظر مهين للكرة المصرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل Advertisements وأضاف أحمد حسن في تصريحات تلفزيونية: "ما حدث في لقاء القمة بانسحاب الزمالك منظر مهين للكرة المصرية". وتابع: "اتحاد الكرة قال لن أتخذ قرار بتأجيل اللقاء وكان يجب على الزمالك الالتزام بالقرار ولو كان حدث اي مشادات بين لاعبي الفريقين كان اتحاد الكرة هيتحمل النتائج"

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