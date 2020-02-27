شكرا لقرائتكم مرتضى منصور لمنتقديه: عايزين تشتموا النادى وترجعوه خرابة ! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل عبر مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن سعادته بفوز فريق كرة الطائرة بالنادي والوصول للمباراة النهائية في البطولة العربية، قائلا: "فريق شباب وعاملين شغل محترم والأول في الدوري، واهنئ فريق السلة كسب سبورتنج بفارق 14 نقطة ".
تابع في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على قناة نادي الزمالك في رسالة لمنتقديه: "عايزين تشتموا النادي وترجعوه خرابة، انا زهقت، رغم اننا بنكسب في كل حاجة، وبوقلك ابعد عني عشان مش هتطولني، واللي بيحصل ده مهزلة".
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