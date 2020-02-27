شكرا لقرائتكم السعودي علي الخضراوي يتوج ببطولة غرب آسيا ويتأهل إلى طوكيو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تأهل علي الخضراوي، لاعب منتخب السعودية لكرة الطاولة، رسميا إلى دورة الألعاب الأولمبية المقبلة في طوكيو اليابانية 2020، بعد فوزه بلقب بطولة غرب آسيا، يوم الأربعاء، في الأردن.

وضمن الخضراوي تأهله بعدما تفوق على اللبناني داؤود شيب في نهائي التصفيات الآسيوية "غرب القارة" المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية 2020، بأربعة أشواط مقابل شوط واحد.