شكرا لقرائتكم الحبسي يُشيد بتجربة هوساوي ويطالب بتطوير "الابتعاث" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
شدد العماني علي الحبسي، حارس مرمى فريق وست بروميتش الإنجليزي، على أهمية تطبيق تجربة المعايشة لفترات طويلة بالنسبة للاعبين والمدربين والإداريين، وذلك حتى يتم تحقيق الاستفادة القصوى.
ويقضي الدولي السعودي السابق أسامة هوساوي فترة معايشة مع النادي الإنجليزي في الفترة الحالية.
وقال الحبسي خلال مقابلة مع برنامج "في المرمى": العملية تدارة بطريقة احترافية في أوروبا، وإذ ما أرادت الأندية أو الاتحادات تحقيق الاستفادة، عليها ابتعاث اللاعبين إلى الخارج، بالإضافة إلى الإداريين والمدربين لفترات طويلة وليست قصيرة، لأنه الفترة الطويلة تمنحك النتيجة، ونتمنى التوفيق لأسامة معنا.
بدوره، أوضح الدولي المصري أحمد حجازي، مدافع الفريق الإنجليزي، أن منظومة العمل في إنجلترا مختلفة، وأضاف: الحياة العامة تساعد اللاعب بأن يخرج أفضل ما لديه، وجميع اللاعبين المحترفين في منتخب مصر، يعملون على الاستفادة من تجربتهم ومساعدة بعضهم البعض.
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