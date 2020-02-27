’’اللاعيبة نزلت تاكل كبدة‘‘.. سائق أتوبيس الزمالك يكشف تفاصيل خطة الهروب من القمة

كتب: ضياء السقا

فجر سمير جمعة، سائق أتوبيس الزمالك، والذي لم يصل إلى استاد القاهرة، في يوم مباراة القمة، مفاجآت، بعد الأنباء التي تم تداولها عن تعطل الحافلة بسبب سوء الأحوال الجوية.

وقال السائق في تصريحات لموقع "فيديو 7-اليوم السابع"، إنه تلقى "أوردر" بتوصيل لاعبي الزمالك من مقر النادي بميت عقبة في الجيزة، إلى استاذ القاهرة، بمدينة نصر، وتم التحرك بالأتوبيس فى الاتجاه المطلوب من شارع البطل أحمد عبد العزيز بالمهندسين بمرافقة قوة أمنية.

وأضاف جمعة: "فى الطريق إلى استاد القاهرة، فوجئت بالكابتن "سعد" مسئول الفريق بنادى الزمالك يطالبنى بالتوقف أعلى كوبرى أكتوبر، وبالتحديد أعلى نادى الجزيرة، لشراء مياه للشرب للاعيبين، فتوقف بناء على رغبة اللاعبين ومسئول الرحلة، وتم إبلاغ الشركة بتوقف الأوتوبيس بالفعل من إدارى الزمالك".

وتابع: "تحركت بعد ذلك بالأتوبيس لإتمام الرحلة، ولكنى فوجئت مرة ثانية بطلب توقف الأتوبيس مرة أخرى، والنزول عند محطة البنزين بشارع لطفى السيد ما بين ميدان رمسيس ومحطة غمرة، علما بأن هذ التوقيت كان قد صعد إلى الحافلة لواء شرطة لتذليل العقبات أمام الرحلة، ثم جاءت الأوامر للواء بالنزول إلى الشارع للتسهيل حركة المرور أمام الأتوبيس".

وكشف السائق أن اللاعبين طلبوا دخول الحمام أثناء سير الرحلة، مما دفعه لفتح الحمام الخاص بالأتوبيس، وذلك لعدم تعطيل الرحلة واللحاق بالمباراة، إلا أنهم أصروا على النزول فى وسط الطريق عند البنزينة وطلب بعضهم سندوتشات كبده، والبعض الآخر دخل المسجد والحمام، ثم طلبوا مني الرجوع مرة أخرى لمقر النادى دون إكمال الرحلة.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم، قد قرر اعتماد ما اتخذته إدارة المسابقات بشأن مباراة الأهلي والزمالك المؤجلة من الأسبوع الرابع لمسابقة الدوري الممتاز، التي كان محددا لها يوم الاثنين الماضي، وتخلف عنها الفريق الأبيض، باعتبار الأحمر فائزا بالمباراة 2-0، مع خصم ثلاثة نقاط أخرى من رصيد القلعة البيضاء في نهاية موسم 2019-2020، ويعاد ترتيب الفريق نفسه ضمن الجدول النهائي للمسابقة.

وقررت اللجنة أيضا توقيع غرامة مالية على نادي الزمالك قيمتها 200 ألف جنيه تسدد لخزينة الاتحاد خلال شهر من تاريخه.

وبتلك العقوبات يكون الزمالك قد خسر 6 نقاط من رصيده، 3 نقاط خاصة بالمباراة، للهزيمة بعد الانسحاب، و3 نقاط عقوبة على الانسحاب.

وكانت إدارة المسابقات قد اعتبرت فريق الزمالك منسحبا من المباراة، بناء على تقارير حكم ومراقب المباراة، وإعمالا لنص المادتين 46 و47 من لائحة المسابقات والبند 30 فقرة 2 من شروط ونظام المسابقة.

وكان من المفترض أن يخوض الزمالك مباراته أمام الأهلي بلاعبين من مواليد 99 و2000 و2001، بقيادة أحمد عبد المقصود المدير الفني لفريق 2001، إلا أن النادي الأبيض قرر عدم خوض المباراة وتعمد عدم ذهاب اللاعبين إلى ستاد القاهرة، بعد تعذر وصول أتوبيس اللاعبين للملعب، بحجة تعطله وسوء الأحوال الجوية.

وعقب إعلان حكم اللقاء نهاية المباراة بانسحاب الزمالك، بعدما تم منح الفريق الأبيض مهلة 20 دقيقة بعد تأجيل المباراة ساعة كاملة عن موعدها الأصلي المحدد له السابعة والنصف مساء، غادرت حافلة النادي الأهلي ستاد القاهرة.

ورفع حكم المباراة تقريرا شاملا عن المباراة للجنة المسابقات لاحتساب نتيجة اللقاء لصالح النادي الأهلى.

ترتيب الدوري بعد عقوبة الزمالك

وبعد عقوية الزمالك، يصبح رصيد النادي البيض 28 نقطة بدلا من 31 نقطة ليتواجد في المركز الخامس من جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز بدلا من المركز الثالث.

وفيما يلي جدول الدوري كاملا بعد التعديلات النهائية:

1- الأهلي 48 نقطة

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2- المقاولون العرب 32 نقطة

3- بيراميدز 29 نقطة

4-الزمالك 28 نقطة

5- الاتحاد السكندري 27 نقطة

6- سموحة 24 نقطة

7- إنبي 24 نقطة

8- الإنتاج الحربي 23 نقطة

9- الإسماعيلي 21 نقطة

10- المصري 20 نقطة

11- حرس الحدود 19 نقطة

12- الجونة 19 نقطة

13- أسوان 18 نقطة

14- طلائع الجيش 15 نقطة

15- طنطا 15 نقطة

16- مصر المقاصة 14 نقطة

17- وادي دجلة 14 نقطة

18- نادي مصر 11 نقطة