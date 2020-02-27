7 أخبار رياضية لا تفوتك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 26 / 2 / 2020 فة مقدمتها ، إكرامي : رمضان صبحي لم يتعاف من الإصابة ويسافر خلال أسبوع للخارج اتحاد الكرة يعتمد فوز الأهلى بمباراة القمة 2/0 وخصم 3 نقاط أخرى من الزمالك قرر الاتحاد المصري لكرة القدم اعتماد ما اتخذته إدارة المسابقات بشأن مباراة الأهلي والزمالك المؤجلة من الأسبوع الرابع لمسابقة الدوري الممتاز التي كان محددا لها يوم الإثنين الماضي وتخلف عنها فريق نادي الزمالك ، باعتبار الأهلي فائزا بالمباراة 2-0 مع خصم ثلاثة نقاط أخرى من رصيد الزمالك في نهاية موسم 2019-2020 ويعاد ترتيب الفريق نفسه ضمن الجدول النهائي للمسابقة، بالإضافة إلى توقيع غرامة مالية على نادي الزمالك قيمتها 200 ألف جنيه تسدد لخزينة الاتحاد خلال شهر من تاريخه. سائق أتوبيس الزمالك يفجر المفاجآت: الباص ماعطلش واللاعبين اشتروا سندويتشات كبدة فجر السائق سمير جمعة سائق الشركة المسئولة عن نقل لا عبى فريق الزمالك في مباراة القمة 119 مع النادى الأهلى والتى لم تلعب بسبب عدم وصول الأتوبيس إلى ستاد القاهرة، مؤكدا أنه تلقى "أوردر" بتوصيل لاعبى فريق نادى الزمالك من مقر النادى بميت عقبة في الجيزة، إلى استاذ القاهرة، بمدينة نصر، وتم التحرك بالأتوبيس فى الاتجاه المطلوب من شارع البطل أحمد عبد العزيز بالمهندسين بمرافقة قوة أمنية. Advertisements

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