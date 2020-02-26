شكرا لقرائتكم خبر عن كاراجر: محمد صلاح لا يحظى بالتقدير فى ليفربول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعتقد جيمى كاراجر، نجم ليفربول السابق، أن محمد صلاح، هداف الريدز الحالى، لا يحظى بتقدير كبير من جماهير الريدز، على الرغم من تسجيله 15 هدفًا فى الدورى الإنجليزى هذا الموسم.

وقال كاراجر، فى تصريحات أبرزتها صحيفة «ديلى ستار» الإنجليزية: «أعتقد أن صلاح يُنظر إليه على أنه من الطراز العالمى من قبل الجميع خارج ليفربول، لكنه يحظى بقليل من التقدير من جانب مشجعى النادى».

Advertisements

وأضاف: «تعرض صلاح لتراجع فى المستوى مقارنة بموسمه الأول، لكنه لن يسجل أبدًا 47 هدفًا كل موسم».

وتابع: «أعتقد أن ليفربول لديه ستة لاعبين على مستوى عالمى، هم أليسون بيكر، ترينت ألكسندر أرنولد، فيرجيل فان ديك، ساديو مانى، روبرتو فيرمينو وصلاح».

وأكمل: «إذا سألت مشجعى ليفربول عما إذا كان يمكنهم التفريط فى الخمسة الآخرين مقابل الكثير من الأموال، سيقولون لا، لكن إذا وصل عرض لصلاح مقابل 130 مليون جنيه إسترلينى سيفكرون فى الأمر».