شكرا لقرائتكم خبر عن كاراجر: محمد صلاح لا يحظى بالتقدير فى ليفربول والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعتقد جيمى كاراجر، نجم ليفربول السابق، أن محمد صلاح، هداف الريدز الحالى، لا يحظى بتقدير كبير من جماهير الريدز، على الرغم من تسجيله 15 هدفًا فى الدورى الإنجليزى هذا الموسم.
وقال كاراجر، فى تصريحات أبرزتها صحيفة «ديلى ستار» الإنجليزية: «أعتقد أن صلاح يُنظر إليه على أنه من الطراز العالمى من قبل الجميع خارج ليفربول، لكنه يحظى بقليل من التقدير من جانب مشجعى النادى».
وأضاف: «تعرض صلاح لتراجع فى المستوى مقارنة بموسمه الأول، لكنه لن يسجل أبدًا 47 هدفًا كل موسم».
وتابع: «أعتقد أن ليفربول لديه ستة لاعبين على مستوى عالمى، هم أليسون بيكر، ترينت ألكسندر أرنولد، فيرجيل فان ديك، ساديو مانى، روبرتو فيرمينو وصلاح».
وأكمل: «إذا سألت مشجعى ليفربول عما إذا كان يمكنهم التفريط فى الخمسة الآخرين مقابل الكثير من الأموال، سيقولون لا، لكن إذا وصل عرض لصلاح مقابل 130 مليون جنيه إسترلينى سيفكرون فى الأمر».
كانت هذه تفاصيل خبر كاراجر: محمد صلاح لا يحظى بالتقدير فى ليفربول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.