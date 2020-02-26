كتب: ضياء السقا تتجه أنظار عشاق كرة القدم الأوروبية في العاشرة مساء اليوم إلى ملعب سانتياغو برنابيو بالعاصمة الإسبانية مدريد، من أجل متابعة القمة المرتقبة بين فريقي ريال مدريد ومانشستر سيتي، ضمن منافسات ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا. بث مباشر:

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بث مباشر بدون تقطيع.. ريـال مدريد × مانشستر سيتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.