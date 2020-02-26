مرتضي منصور يجتمع بوزير الرياضة بعد عقوبة خصم النقاط

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تواجد مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك، في مقر وزارة الشباب والرياضة لمقابلة أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بسبب ملف خصم النقاط من الفريق وأحداث لقاء القمة الأخيرة والتى تم إلغاؤها بصافرة الحكم الليتوانى.

واستقر مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة مرتضى منصور على اللجوء للقضاء الإدارى وتحريك دعوى قضائية ضد اللجنة الخماسية باتحاد الكرة بعد قرار اللجنة باعتبار الزمالك منسحبا في مباراة القمة أمام الأهلى وهزيمته 2/0.

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وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم اعتماد ما اتخذته إدارة المسابقات بشأن مباراة الأهلي والزمالك المؤجلة من الأسبوع الرابع لمسابقة الدوري الممتاز التي كان محددا لها يوم الإثنين الماضي وتخلف عنها فريق نادي الزمالك ، باعتبار الأهلي فائزا بالمباراة 2-0 مع خصم ثلاثة نقاط أخرى من رصيد الزمالك في نهاية موسم 2019-2020 ويعاد ترتيب الفريق نفسه ضمن الجدول النهائي للمسابقة، بالإضافة إلى توقيع غرامة مالية على نادي الزمالك قيمتها 200 ألف جنيه تسدد لخزينة الاتحاد خلال شهر من تاريخه.

وكانت إدارة المسابقات قد اعتبرت فريق الزمالك منسحبا من المباراة بناء على تقارير حكم ومراقب المباراة وإعمالا لنص المادتين 46 و 47 من لائحة المسابقات والبند 30 فقرة 2 من شروط ونظام المسابقة.

وتصدر فريق الاهلى جدول ترتيب بطولة الدورى المصرى برصيد 48 نقطة عقب الفوز فى 16 مباراة متتالية و أعلان الاتحاد المصرى فوز الاحمر على الزمالك بنتيجة 2/0 وحصد الثلاث نقاط بينما توقف رصيد الفريق الأبيض عند النقطة 31 نقطة بالمركز الثالث.