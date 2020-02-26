رياضة | بعد خصم النقاط من الزمالك.. تعرف على ترتيب الدوري المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد خصم النقاط من الزمالك.. تعرف على ترتيب الدوري المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تلقى نادي الزمالك اليوم نبأ صادم بسبب الانسحاب من مباراة القمة ضد النادي الأهلي في بطولة الدوري المصري الممتاز.
عقوبة قوية على الزمالك وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الأربعاء رسميا خصم 3 نقاط من نادي الزمالك بسبب الانسحاب من مباراة القمة يوم الإثنين الماضي ضد النادي الأهلي.
وبعد هذه العقوبة يصبح رصيد نادي الزمالك 28 نقطة بدلا من 31 نقطة ليتواجد في المركز الخامس من جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز بدلا من المركز الثالث.
جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز
ويستعرض لكم موقع "الخليج 365" جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز عقب توقيع هذه العقوبة على نادي الزمالك كالآتي:
1- الأهلي 48 نقطة
2- المقاولون العرب 32 نقطة
3- بيراميدز 29 نقطة
4-الزمالك 28 نقطة
5- الاتحاد السكندري 27 نقطة
6- سموحة 24 نقطة
7- إنبي 24 نقطة
8- الإنتاج الحربي 23 نقطة
9- الإسماعيلي 21 نقطة
10- المصري 20 نقطة
11- حرس الحدود 19 نقطة
12- الجونة 19 نقطة
13- أسوان 18 نقطة
14- طلائع الجيش 15 نقطة
15- طنطا 15 نقطة
16- مصر المقاصة 14 نقطة
17- وادي دجلة 14 نقطة
18- نادي مصر 11 نقطة