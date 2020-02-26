رياضة | بعد خصم النقاط من الزمالك.. تعرف على ترتيب الدوري المصري

تلقى نادي الزمالك اليوم نبأ صادم بسبب الانسحاب من مباراة القمة ضد النادي الأهلي في بطولة الدوري المصري الممتاز.

عقوبة قوية على الزمالك وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الأربعاء رسميا خصم 3 نقاط من نادي الزمالك بسبب الانسحاب من مباراة القمة يوم الإثنين الماضي ضد النادي الأهلي.

وبعد هذه العقوبة يصبح رصيد نادي الزمالك 28 نقطة بدلا من 31 نقطة ليتواجد في المركز الخامس من جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز بدلا من المركز الثالث.

جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز

ويستعرض لكم موقع "الخليج 365" جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز عقب توقيع هذه العقوبة على نادي الزمالك كالآتي:

1- الأهلي 48 نقطة

2- المقاولون العرب 32 نقطة

3- بيراميدز 29 نقطة