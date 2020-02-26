شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يدخل معسكرًا مغلقًا اليوم استعدادًا للزمالك والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
أبدى الجهاز الفنى لفريق الكرة بالاتحاد السكندرى، بقيادة طلعت يوسف، رضاه عن تجربة الفريق الودية أمام سموحة، والتى أُقيمت أمس الأول وانتهت بالتعادل بهدف لكل فريق وشارك فيها معظم لاعبى الفريق، والتى تأتى فى مستهل مباريات الفريق الودية. وحصل الفريق على راحة، أمس الأربعاء، على أن يعود الفريق إلى التدريب بالمعسكر، اليوم الخميس.
وخاض رزاق سيسيه وأحمد رفعت ونور السيد ويوسف حسن تدريبات فنية، أمس، وذلك لعدم مشاركتهم فى ودية سموحة، حيث لن يشارك هؤلاء فى لقاء الاتحاد أمام الزمالك فى افتتاح الدور الثانى لبطولة الدورى الممتاز. من جانبه، أكد «يوسف» أنه يركز حاليًا على تجهيز كل اللاعبين خلال فترة التوقف، التى اعتبرها فرصة لالتقاط الأنفاس بعد عناء الفترة الماضية. وأضاف أن الفريق سيدخل معسكرًا مغلقًا، اليوم، يلعب خلاله مباراتين وديتين مع فاركو ودمنهور، وسيقوم بإشراك عدد كبير من اللاعبين لتجربتهم والحفاظ على اللياقة البدنية وتطبيق الأمور الفنية.
وأبدى «يوسف» سعادته بالمستوى الفنى الذى وصل إليه الحراس محمود الزنفلى وعماد السيد وعمرو خليل ووصولهم إلى فورمة عالية تساعد كل واحد على المشاركة بدون خوف.
واختتم مدرب الاتحاد تصريحاته بأنه واثق من قدرة اللاعبين على تقديم أفضل العروض والنتائج لإنهاء الموسم بشكل يناسب حجم ومكانة الفريق، الذى قدم موسمًا استثنائيًا حتى الآن، «خاصة أن هدفنا إسعاد جماهير الاتحاد».
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