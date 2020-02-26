ميلوفيتش المدرب الخامس للأهلي في الموسم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة
أعلن مجلس إدارة نادي الأهلي تعاقده مع المدرب الصربي فلادان ميلوفيتش ليتولى منصب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم خلفا للسويسري المقال كريستيان جروس.
وأقال الأهلي جروس عقب الهزيمة أمام الوحدة 0-2 في الجولة الـ18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وسلم المهمة موقتا للمدرب الوطني مازن بهكلي الذي قاده في 3 مباريات الأولى أمام الاستقلال الإيراني بدوري أبطال آسيا، والثانية أمام الفتح في الجولة الـ19 لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والثالثة أمس أمام النصر في الجولة الـ20.
وقال الأهلي في بيان قصير» انتهت إدارة النادي من التعاقد مع المدرب الصربي فلادان ميلوفيتش، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم، الأهلي سيصدر بيانا رسميا بعد مباراة الفريق مع النصر (أمس) يعلن فيه تفاصيل التعاقد».
وسبق ميلوفيتش في تدريب الأهلي خلال الموسم الحالي كلا من برانكو إيفانكوفيتش وصالح المحمدي وجريستيان جروس ومازن بهكلي.
فلادان ميلوفيتش (49 عاما)
- مارس الكرة كلاعب بأندية بيوجراد ورادنسكي وبيلجراد الصربية، كما احترف باليونان مع سميرني وأبولون وباناثينانوس
- 2006 - 2007 بدأ مشواره التدريبي بتوليه منصب المدرب المساعد لفريق تشوكاريتشكي الصربي
- 2010 درب ناشئي ريد ستار بلجراد الصربي وقادهم للقب الدوري تحت 18 عاما
- 2011 انتقل لتدريب فريق يافور إيفانييتسا في تجربة قصيرة مدتها 3 أشهر
- 2012 تولى منصب المدير الفني لفريق تشوكاريتشكي
- 2014 حقق أول بطولة في تاريخه عندما قاد تشوكاريتشكي لكأس صربيا
- 2015 درب فريق أمونيا القبرصي وأقيل بعد فترة قصيرة لسوء نتائج الفريق
- 2016 درب بانيونيوس اليوناني
- 2017 درب ريد ستار بلجراد وقاده للتتويج بلقب الدوري، ومن ثم التأهل لدوري أبطال أوروبا
- 2018 توج بجائزة أفضل مدرب في الدوري الصربي
- 2018 - 2019 حقق مع ريد ستار لقب الدوري للموسم الثاني.
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