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ميلوفيتش المدرب الخامس للأهلي في الموسم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

أعلن مجلس إدارة نادي الأهلي تعاقده مع المدرب الصربي فلادان ميلوفيتش ليتولى منصب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم خلفا للسويسري المقال كريستيان جروس.

وأقال الأهلي جروس عقب الهزيمة أمام الوحدة 0-2 في الجولة الـ18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وسلم المهمة موقتا للمدرب الوطني مازن بهكلي الذي قاده في 3 مباريات الأولى أمام الاستقلال الإيراني بدوري أبطال آسيا، والثانية أمام الفتح في الجولة الـ19 لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والثالثة أمس أمام النصر في الجولة الـ20.

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وقال الأهلي في بيان قصير» انتهت إدارة النادي من التعاقد مع المدرب الصربي فلادان ميلوفيتش، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم، الأهلي سيصدر بيانا رسميا بعد مباراة الفريق مع النصر (أمس) يعلن فيه تفاصيل التعاقد».

وسبق ميلوفيتش في تدريب الأهلي خلال الموسم الحالي كلا من برانكو إيفانكوفيتش وصالح المحمدي وجريستيان جروس ومازن بهكلي.

فلادان ميلوفيتش (49 عاما)