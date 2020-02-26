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بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي يلا شوت

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 26 فبراير 2020

مشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي اليوم الأربعاء في إطار واحدة من أقوي مباريات ذهاب دور 16 من ، حيث تترقب الجماهير العاشقة لكرة القدم في كل مكان حول العالم متابعة مباراة الريال ضد السيتي اليوم، وهي المباراة التي يتوقع الجميع ان تشهد الكثير من الإثارة والمتعة الكروية في ظل رغبة كلا الفريقين في تحقيق الفوز، ومواصلة المشور نحو تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم.

ستقام مباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي اليوم على ملعب سانتياجو برنابيو بالعاصمة الأسبانية مدريد معقل فريق الريال ووسط جماهيره في لقاء صعب للغاية على الضيوف، ويطمح الريال لتسجيل أكبر عدد من الأهداف خلال لقاء اليوم قبل لقاء العودة، وذلك لتسهيل مهمة الفريق، وحسم بطاقة العبور للدور ربع النهائي.

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من المقرر أن تنطلق أحداث مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي اليوم الأربعاء الموافق 26-2-2020 في إطار ذهاب الدور 16 من دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة العاشرة مساءاً بتوقيت مصر، وستكون قناة بي ان سبورت HD 1 من اهم القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي بتعليق عصام الشوالي.

مشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي بث مباشر

   

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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