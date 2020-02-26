أحمد صالح في نهائى كأس أفريقيا لتنس الطاولة

نجح أحمد صالح لاعب المنتخب الوطنى ونادى إنبى لتنس الطاولة، فى التأهل للمباراة النهائية لبطولة كأس أفريقيا للعبة، المقامة حالياً بدولة تونس الشقيقة. المقامة حالياً بدولة تونس الشقيقة. فاز لاعب إنبي صالح على نظيره السنغالى إبراهيما دياو بنتيجة 4-1 فى نصف نهائى البطولة الأفريقية. دياو بنتيجة 4-1 فى نصف نهائى البطولة الأفريقية. من المقرر أن يواجه لاعب المنتخب المصرى لتنس الطاولة، نظيره النيجيرى أرونا كوادرى فى المباراة النهائية اليوم.

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