رياضة | تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي اليوم الأربعاء 26 فبراير 2020 في دوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي اليوم الأربعاء 26 فبراير 2020 في دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يبحث الملايين من عشاق ومتابعي الساحرة المستديرة عن القنوات المفتوحة الناقلة للقاء ريال مدريد ومان سيتي اليوم الاربعاء 26 فبراير 2020، وذلك ضمن الدور السادس عشر من مباريات بطولة دوري ابطال أوروبا، ويلتقى الفريقين على ملعب سانتياغو برنابيو من مساء الساعة العاشرة، وستقوم قناة بي ان سبورت بنقل مباراة مان سيتي ضد ريال مدريد beIN Sports HD 1 وسنتابع معكم تردد القناة وكيفية ضبطه.

في مواجهة مثيرة بين العملاقين ريال مدريد الاسباني ومان سيتي الانجليزي، تجمع الفريقين في لقاء نارى من مساء اليوم الاربعاء 26/2/2020، حيث استطاع الملكي الوصول الي دور ال 16 بعد أن احتل الترتيب الثاني للمجموعة خلف النادي الباريسي، وتمكن من الفوز في ثلاث مواجهات وتعادل مرتين بينما تعرض للخسارة مرة واحدة، في الجهة الأخرى احتل مان سيتي المركز الاولي في مجموعته، حيث تمكن من تحقيق الفوز في اربعة مواجهات، فيما كان التعادل في مواجهتين، وتمكن لاعبيه من احراز 16 هدف واستقبلت شباكهم اربعة أهداف.

تردد القنوات المجانية الناقلة لمباراة ريال مدريد ومان سيتي تردد قناة match tv

التردد: 11471.

القمر الصناعي: yamal 102.

الإستقطاب: عمودي

معدل تصحيح الخطأ: 2/3.

تردد قناة varzish sport hd

التردد: 11566.

القمر الصناعي: NSS 703.

الإستقطاب: أفقي.

معدل تصحيح الخطأ. 3/4.

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معدل الترميز: 10750.

موعد مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي

من المقرر أن تجرى المباراة بين مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي على استاد “سانتياجو بيرنابيو”، وتم تعيين الحكم الايطالي دانيلي أورساتو حكما للقاء اليوم، وتتكفل قناة بي ان سبورتس اتش دي الأولى بعرض المباراة بين مان سيتي وريال مدريد، وقد اختير المعلق التونسي عصام الشوالي معلقا على مواجهة اليوم المثيرة، وستنطلق المباراة في تمام الساعة 10.00 مساء بتوقيت فلسطين، مصر، السودان، الاردن، وفي تمام الساعة 11.00 بتوقيت الملكة العربية السعودية، وفي تمام الساعة 12.00 بتوقيت ابو ظبي.

تشكيل ريال مدريد أمام مان سيتي

في حراسة المرمى: كورتوا.

في خط الدفاع: كارفاخال، راموس، فاران، ميندي.

ثلاثي خط الوسط: فالفيردي ، كاسيميرو، كروس.

ثلاثي خط الهجوم: فينيسيوس، بنزيما، بيل.

تشكيل مانشستر سيتي ضد ريال مدريد

في حراسة المرمى: إيدرسون.

في خط الدفاع: والكر، فيرناندينيو، لابورت، ميندي.

خط الوسط: سيلفا، دي بروين، رودري.

في خط الهجوم: سترلينج، أجويرو، بيرناردو سيلفا.