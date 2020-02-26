شكرا لقرائتكم خبر عن «كاف» يُخطر المصري بتعديل موعد مباراته أمام نهضة بركان المغربي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تلقت إدارة النادي المصري البورسعيدي، خطابًا رسميًا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، يخطرها من خلاله بتعديل موعد المباراة التي تجمع الفريق الأول بالنادي أمام نظيره نهضة بركان المغربي في ذهاب دور الثمانية «ربع النهائي» من النسخة السابعة عشر للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

وبحسب الموقع الرسمي للنادي، أفاد الخطاب بتعديل موعد المباراة لتقام في الساعة التاسعة مساء الأحد المقبل، على ستاد السويس الجديد، بدلا من موعدها المحدد سلفا في الثامنة مساء اليوم ذاته.