شكرا لقرائتكم مجلس إنبى يصرف دفعات فبراير للاعبى الفريق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وافق مجلس إدارة نادى إنبى، برئاسة زكريا السيد، على صرف دفعة مستحقات فبراير للاعبى الفريق الأول، اليوم الأربعاء، وفقًا لعقود اللاعبين خلال الموسم الجارى، بالإضافة إلى صرف مكافآت الفوز المقررة وفقًا للائحة، وذلك لتحفيز اللاعبين على مواصلة الانتصارات والتقدم فى جدول ترتيب الدورى الممتاز، قبل انطلاق مباريات الدور الثانى من المسابقة المحلية.

وجاء قرار مجلس إنبى بصرف مستحقات اللاعبين، بعد ظهور اللاعبين بشكل جيد خلال الدور الأول من مسابقة الدورى الممتاز، كما حرص فى الوقت ذاته على حث اللاعبين على وضع الفريق البترولى فى مركز متقدم بترتيب الجدول خلال الدور الثانى من المسابقة المحلية.

ويحتل إنبى المركز السابع بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 24 نقطة، بعدما حقق الفوز فى 6 مباريات وتعادل فى مثلهم وهزم فى 4 لقاءات فيما سجل لاعبيه 18 هدفًا واستقبلت شباكه 17 هدفًا.

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وكان إنبى قد حقق الفوز فى مباراته أمام المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت بينهما فى إطار منافسات الجولة السادسة عشر من مسابقة الدورى الممتاز، ثم تعادل فى أخر مبارياته بالمسابقة أمام طنطا سلبيًا، فى إطار منافسات الجولة السابعة عشر من منافسات الدورى الممتاز، والتى أقيمت بينهما يوم 10 من فبراير الجارى.

يذكر أن مسئولى نادى إنبى، قد رفضوا مواجهة فريق طلائع الجيش بعد تلقيهم بعض الأنباء حول إقامة اللقاء يوم 5 مارس المقبل، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من مسابقة الدورى الممتاز، لذا أرسل مسئولى النادى البترولى خطابا للاتحاد المصرى لكرة القدم يطالبون فيه بخوض المباراتين المؤجلتين لهم من الدور الأول أمام الأهلى وبيراميدز، قبل مواجهة الطلائع، فى الدور الثانى من المسابقة المحلية، كما أوضح مسئولى إنبى فى خطابهم المرسل إلى اتحاد الكرة أنهم يرفضون مواجهة الأهلى وبيراميدز، يومى 11 و14 من مارس المقبل، فى اللقاءين المؤجلين من الجولة الخامسة عشر من مسابقة الدورى الممتاز، والأسبوع الثامن عشر من المسابقة المحلية على الترتيب، لأنه يمثل ضغطًا كبيرًا على اللاعبين لضيق الوقت بين المباراتين.