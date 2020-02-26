مصر تتصدر منافسات نصف نهائي كأس العالم للخماسي الحديث

تصدرت كلاً من مصر والمكسيك وبيلاروسيا منافسات نصف نهائي السيدات التي تسضيفها مصر خلال الفترة من 26 وحتي الأول من مارس المقبل على ملاعب نادي بلاتينيوم ‏بالتجمع الخامس ‏بعد انتها منافسات السباحة والسلاح.

وبعد إنتهاء منافسات السباحة والسلاح للمجموعة الأولي جاءت سلمي أيمن لاعبة المنتخب الوطني في المركز الأول بمجموع نقاط 515، فيما جاءت الإيطالية أليس سوتيرو في المركز الثاني بمجموع نقاط 494، كما احتلت البلجيكية انيس ايدوس المركز الثالث بمجموع نقاط 490، بينما جاءت هايدي عادل لاعبة المنتخب الوطني على المركز الرابع عشر بمجموع نقاط 477.

كما احتلت المكسيكية تمارا فيجا صدارة منافسات المجموعة الثانية بمجموع نقاط

471، فيما جاءت الألمانية ريبكا لانجير في المركز الثاني بمجموع نقاط 458، بينما احتلت فرانشسكا سوميرس بالمركز الثالث 451، فيما وقعت سندس أبو بكر لاعبة المنتخب الوطني في المركز الرابع عشر بمجموع نقاط 429، واحتلت نورين بوليس المركز الثاني والعشرين بمجموع نقاط 405.

وتصدرت البلاروسية فولا سلكينا المركز الأول في منافسات المجموعة الثالثة بمجموع نقاط 529، بينما جاءت الروسية أدلينا ابتولينا في المركز الثاني بمجموع نقاط 523، فيما جاءت لاعبة منتخب المجر تمارا إلجزافيتش بالمركز الثالث بمجموع نقاط 523، بينما وقعت

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أميرة قنديل في المركز السادس بمجموع نقاط 498، كما احتلت مايا محمد المركز الثالث و العشرين.

ومن المقرر أن تقام بعد قليل منافسات الليزر رن للمجموعات الثلاثة ليتأهل 36 لاعبة لنهائي البطولة التي يقام يوم الجمعة المقبل.

الجدير بالذكر أن تشارك في البطولة 40 دولة وهم: الأرجنتين، النمسا‏، ‏بيلاروسيا، بلجيكا، ‏البرازيل، بلغاريا، كندا، الصين، التشيك، الأكوادور، فنلندا، ‏فرنسا، جورجيا، ألمانيا، بريطانيا، جواتيمالا، ‏المجر، أيرلندا، إيطاليا، اليابان ‏، ‏كازاخستان، كوريا، لاتفيا، ليتوانيا، المكسيك، مولدوفا، هولندا، بولندا، ‏البرتغال، ‏روسيا، جنوب أفريقيا، أسبانيا، سويسرا، تركيا، أوكرانيا، أوزبكستان، أمريكا، ‏نيجيريا، نيوزلندا، ومصر "البلد المضيف"، بمشاركة عدد 450 لاعبا ‏ولاعبة ‏وطاقم فنى وإدارى بالإضافة إلى طاقم من الاتحاد ‏الدولى للعبة مكون من 23 ‏فردا على ‏رأسهم كلاوس شورمان رئيس الإتحاد الدولى، نائب الرئيس، شاينى ‏فانج ‏سكرتير عام ‏الاتحاد الدولى.‏