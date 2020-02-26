الإسماعيلي يعلن جاهزية عماد حمدي

ينتظم عماد حمدي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، في تدريبات الفريق اليوم الأربعاء بشكل منفرد.
وذلك بعد أن أعلن الجهاز الطبى بالنادى الإسماعيلى جاهزية لاعب الفريق ومشاركته في التدريبات الجماعية بعد تعافيه من الإصابة التى لحقت به فى لقاءالزمالك فى مسابقة الدورى المصري الممتاز.
تقرر عودة اللاعب للتدريبات الجماعيه اعتبارًا من غدٍ الخميس لينضم لفريقه استعدادًا لانطلاق مباريات الدور الثانى بمواجهة الجونة التى لم يتحدد بعد موعدها.
وكان اللاعب تغيب عن مباريات الفريق الأخيرة في الدورى والذهاب بالبطولة العربية أمام فريق الرجاء المغربى، ويسعى الجهاز الفنى لتجهيز اللاعب للقاء العودة المهم بالمغرب منتصف مارس المقبل.
كان الدراويش حقق الفوز على نظيره الرجاء المغربي في ذهاب نصف نهائي البطول العربية بهدف من دون رد، سجله اللاعب التونسي فخر الدين بن يوسف من ركلة جزاء.
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