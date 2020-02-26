الخليج 365 يكشف.. المسابقات توصي بخصم نقاط من الزمالك واعتباره خاسرًا أمام الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أوصت لجنة المسابقات في اتحاد الكرة المصري، بضرورة خصم ثلاث نقاط من رصيد نادي الزمالك في الموسم الجاري للدوري المصري، بعد عدم حضوره لمباراة القمة أمام الأهلي.

وحسب ما أكده مصدر مسؤول داخل اتحاد الكرة المصري -تحفظ على ذكر اسمه- في تصريحات خاصة لمصراوي، فإن إدارة المسابقات أوصت بضرورة اعتبار الزمالك خاسرًا أمام الأهلي إلى جانب الخصم.

كما أوصت اللجنة بتوقيع غرامة مالية على نادي الزمالك بسبب عدم حضوره في استاد القاهرة الدولي خلال الموعد المحدد للمباراة، بحسب ما أكده المصدر.

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وجاءت التوصية بناء على المادة رقم 46 من لائحة لجنة المسابقات باتحاد الكرة، والتي تقضي بضرورة تغريم الزمالك ماليًا أيضًا كجزء من العقوبة.

وجاءت التوصية من لجنة المسابقات للجنة إدارة اتحاد الكرة، حيث يحق للأخير تغليظ العقوبة مع تحويل الأمر للجنة الانضباط أيضًا لإضافة عقوبات أخرى.

الجدير بالذكر أن الزمالك لم يتواجد في استاد القاهرة يوم الإثنين الماضي لخوض مواجهة القمة ضد الأهلي والمؤجلة من الجولة الرابعة للدوري المصري.