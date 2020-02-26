"أصبح مؤهلًا للعب مع سودوفا".. محامي النقاز يعلن تسلم بطاقة التونسي الدولية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أكد أنيس بن ميم، محامي الدولي التونسي حمدي النقاز وصول البطاقة الدولية لموكله لبدء مشواره الكروي الجديد مع نادي سودوفا بطل ليتوانيا.

وكان النقاز قد أعلن انتقاله في وقت سابق إلى نادي سودوفا لمدة 6 أشهر بعد فسخ تعاقده مع الزمالك في ديسمبر الماضي من طرف واحد بداعي عدم الحصول على مستحقاته المالية.

وقال بن ميم عبر حسابه الالكتروني على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": الحمد الله اليوم تم الحصول على بطاقة الانتقال الدولي للاعب حمدي النقاز و أصبح مؤهلا للعب مع فريقه الجديد".

وبدأ النقاز مشواره مع النجم الساحلي عام 2013، قبل أن ينضم إلى صفوف الزمالك في يناير 2019.