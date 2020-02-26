صحيفة إنجليزية: ريال مدريد يستهدف ضم صلاح بـ150 مليون يورو.. بشرط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكدت تقارير إعلامية إنجليزية أن نادي ريال مدريد عاد من جديد للاهتمام بضم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، ولكن بشرط رحيل الويلزي جاريث بيل عن الفريق.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة إكسبريس الإنجليزية، فإن صلاح بات مطلوبًا في ريال مدريد لعلاج المشاكل الهجومية لدى الفريق في الفترة الأخيرة.

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وأوضحت الصحيفة أن فلورينتينو بيريز رئيس ريال مدريد مستعد لدفع 150 مليون يورو من أجل التعاقد مع صلاح، مع بقاء فكرة التعاقد مع كيليان مبابي واردة أيضًا.

وشددت على أن ريال مدريد مستعد لدفع 300 مليون يورو من أجل ضم صلاح ومبابي خلال الصيف القادم.

واختتمت الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى أن فكرة التعاقد مع صلاح لن تتم على أرض الواقع إلا بعد رحيل جاريث بيل عن صفوف ريال مدريد.