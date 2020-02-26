وادي دجلة يشارك بـ١٠ لاعبين في بطولة دولية للإسكواش

يشارك لاعبو وادى دجلة في بطولة CIB للناشئين والناشئات، والتي ينظمها الاتحاد الدولي لمحترفي الإسكواش PSA، في الفترة من 24 حتى 28 من فبراير الجاري على ملاعب نادي سموحة سبورتنج الرياضي.
يشارك في البطولة من ناشئي وادى دجلة اللاعبين عبدالله ياسر، وسيف الشناوي، وكريم البربري،وعلي ياقوت، ومحمد سيد، ويحيى النوساني، ومن الناشئات، ناردين سامح، وجنى شيحة، وفريدة سلوم، وشهد الرفاعي، وتعد هذه البطولة خطوة هامة لتحسين تصنيف اللاعبين على المستوى الدولي.
وعلى الصعيد الدولي، يشارك كل من علي فرج، ومازنهشام، ورنيم الوليلي، ونوران جوهر، وميار هاني، وهنا معتز، في بطولة Wendy City 2020 المفتوحة والتي ينظمها أيضًا الاتحاد الدولي لمحترفي الإسكواش PSA، في الفترة من 27 من فبراير الجاري حتى 4 من مارس القادم في مدينة شيكاجو بأمريكا.
وتعد البطولة إحدى البطولات الكبرى التي تساهم في تقدم اللاعبين في التصنيف العالمي وتقدر مجموعة جوائزها 250 ألف دولار.
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