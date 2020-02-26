توماس مولر يشيد بالحقبة التدريبية لـ جوارديولا مع بايرن ميونيخ وينتقد أنشيلوتي

أشاد توماس مولر لاعب بايرن ميونيخ الألماني، بـ بيب جوارديولا المدير الفني السابق للفريق البافاري، في حين انتقد المدرب المخضرم الإيطالي كارلو أنشيلوتي.
وقال توماس في مقابلة مع موقع " ذا أتلتيك" الأمريكي، إن بايرن ميونيخ حقق الاستقرار والأداء الفني الجيد مع بيب جوارديولا مشيرًا أنها
وأضاف توماس في الفترة التي تلت جوارديولا لم يكن بايرن ميونيخ ناجح بشكل كبير، مؤكدًا أن كل شئ قاتلنا من أجله وتعلمناه في تلك السنوات الرائعة ذهب مع رحيله عن تدريبالفريق، مشيرًا إلى أن أداء بايرن تراجه إبان فترة كارلو أنشيلوتي مدرب الفريق.
وأشار لاعب بايرن ميونيخ أن أداء الفريق البافاري أثناء فترة جوارديولا كانت أكثر متعة بالنسبة لجماهير النادي الألماني.
وتولى بيب جوارديولا تدريب فريق بايرن ميونيخ في الفترة من عام 2013 إلى 2016، واستطاع خلال تلك الفترة حصد بطولات كأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية ولقبين بالدوري والكأس الألماني.
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