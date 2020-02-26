شكرا لقرائتكم مفاجأة.. جمال الغندور كلف خزينة اتحاد الكرة 30 ألف جنيه فى السوبر ومرحش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كلف جمال الغندور رئيس لجنة الحكام، خزينة اتحاد الكرة، مبلغ 30 ألف جنيه في مباراة السوبر المصرى الذى أقيمت في ملعب محمد بن زايد في الإمارات بين الأهلى والزمالك.

وتوج الزمالك بطلا لكأس السوبر المصرى بعدما حقق الفوز على الأهلى 4/3 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل السلبى بدون أهداف.

وقام اتحاد الكرة بحجز تذاكر الطيران من الرياض إلى أبو ظبى والعكس لرئيس لجنة الحكام ليكون مراقبا لمباراة السوبر، نظرا لتواجده في السعودية لمتابعة وتحليل أداء الحكام فى بطولة كأس العرب المقامة حاليا فى السعودية.

ورغم حجز تذاكر الطيران بتكلفة وصلت إلى أكثر من 30 ألف جنيه، إلا أن الحكم الدولى السابق لم يحضر المباراة، وأبلغ اتحاد الكرة بأنه سوف يتم إرسال الحكم تامر درى الذى لم يذهب أيضا، ليلجأ جمال الغندور إلى حكم إماراتى وبالفعل راقب المباراة، ليتم إهدار مبلغ 30 ألف جنيه.

وشهدت مباراة السوبر بين الأهلى والزمالك أحداثا مؤسفة أثناء وبعد المباراة من اشتباكات وخناقات بين اللاعبين، في منظر لا يليق بمكانة الفريق ومكانة مصر.

لتخرج لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم بعقوبات قاسية على كل المتسببين في هذه الأحداث، وجاءت كالتالى:

Advertisements

إيقاف كل من: محمود عبد المنعم ( كهربا) لاعب الأهلي وإمام عاشور لاعب الزمالك وأحمد زاهر اداري الزمالك حتى نهاية الموسم وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل منهم.

إيقاف محمود عبد الرازق (شيكابالا) لاعب الزمالك 8 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه.

إيقاف عبد الله جمعة لاعب الزمالك 3 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه.

إيقاف كل من ياسر إبراهيم و أجاي لاعبي الأهلي مباراتين وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما.

تغريم كل من ناديي الأهلي والزمالك 100 ألف جنيه.

منع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك من المشاركة في أنشطة كرة القدم 3 مباريات وغرامة مالية 200 ألف جنيه.