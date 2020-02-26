شكرا لقرائتكم امام عاشور .. تعرف على التفاصيل الكاملة لواقعة الإعتداء على لاعب الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل امام عاشور

يبدو أن واقعة الإعتداء على لاعب نادى الزمالك إمام عاشور أصبحت حديث الصباح و المساء على صعيد الشارع الكروى الرياضى خلال الساعات الماضية .

كشفت مصادر داخل نادى الزمالك، أن هناك مجهولين حاولوا الاعتداء على إمام عاشور لاعب الفريق الأول داخل منزله فى منطقة المهندسين، كما تعرضت سيارته للقطع فى الإطارات.

وقال المصدر، إن مجهولين حاولوا الوصول إلى منزل اللاعب إمام عاشور ولكن أمن العقار منعهم من ذلك، مؤكداً أن اللاعب بحالة مطمئنة ا بمنزله فى المهندسين، مشيراً إلي أن اللاعب سوف يقوم بتحرير محضر بالواقعة.



امام عاشور Advertisements

يذكر أن ، محاولة الإعتداء حدثت مساء أمس الثلاثاء ، لا سيماو أن اتحاد الكرة قد قرر مؤخرا إيقاف كل من: محمود عبد المنعم ( كهربا) لاعب الأهلى، وإمام عاشور لاعب الزمالك، وأحمد زاهر إدارى الزمالك حتى نهاية الموسم وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل منهم، بسبب أحداث السوبر .

وكان شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي أكد أنه يدعم أي قرار أخلاقي يصدر من لجنة الانضباط التابعة للاتحاد المصرى لكرة القدم بما في ذلك إيقاف إمام عاشور الذي شارك معه في بطولة إفريقيا تحت 23 عامًا.

أبدى إمام عاشور، لاعب نادى الزمالك، استغرابه من قرار لجنة الانضباط بالاتحاد المصرى لكرة القدم، بإيقافه حتى نهاية الموسم الحالى وغرامة 100 ألف جنيه، على خلفية مباراة السوبر المصرى الأخيرة، أمام الأهلى، التى أقيمت فى الإمارات، وانتهت بفوز الزمالك والتتويج بالكأس للمرة الرابعة فى تاريخه.

ونشر إمام، عبر ستورى انستجرام الخاص بحسابه، صورة سوداء وضع عليها علامة استفهام و"إيموشن" يدل على الاستغراب والدهشة.