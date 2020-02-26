شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة قصة الاعتداء على إمام عاشور لاعب الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن واقعة الاعتداء على لاعب نادى الزمالك إمام عاشور أصبحت حديث الصباح والمساء على صعيد الشارع الكروى الرياضى خلال الساعات الماضية.

كشفت مصادر داخل نادى الزمالك، أن هناك مجهولين حاولوا الاعتداء على إمام عاشور لاعب الفريق الأول داخل منزله فى منطقة المهندسين، كما تعرضت سيارته لقطع الإطارات.

وقال المصدر، إن مجهولين حاولوا الوصول إلى منزل اللاعب إمام عاشور ولكن أمن العقار منعهم من ذلك، مؤكداً أن اللاعب بحالة مطمئنة بمنزله فى المهندسين، مشيراً إلى أن اللاعب سوف يقوم بتحرير محضر بالواقعة.

يذكر أن، محاولة الاعتداء حدثت مساء أمس الثلاثاء، لا سيما وأن اتحاد الكرة قد قرر مؤخرا إيقاف كل من: محمود عبد المنعم ( كهربا) لاعب الأهلى، وإمام عاشور لاعب الزمالك، وأحمد زاهر إدارى الزمالك حتى نهاية الموسم وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل منهم، بسبب أحداث السوبر.

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وكان شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الأولمبى أكد أنه يدعم أى قرار أخلاقى يصدر من لجنة الانضباط التابعة للاتحاد المصرى لكرة القدم بما فى ذلك إيقاف إمام عاشور الذى شارك معه فى بطولة إفريقيا تحت 23 عامًا.

أبدى إمام عاشور، لاعب نادى الزمالك، استغرابه من قرار لجنة الانضباط بالاتحاد المصرى لكرة القدم، بإيقافه حتى نهاية الموسم الحالى وغرامة 100 ألف جنيه، على خلفية مباراة السوبر المصرى الأخيرة، أمام الأهلى، التى أقيمت فى الإمارات، وانتهت بفوز الزمالك والتتويج بالكأس للمرة الرابعة فى تاريخه.

ونشر إمام، عبر ستورى انستجرام الخاص بحسابه، صورة سوداء وضع عليها علامة استفهام و"إيموشن" يدل على الاستغراب والدهشة.