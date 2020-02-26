شكرا لقرائتكم خبر عن عماد النحاس يستعين بالوديات في معسكر الإسماعيلية لتجهيز المقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، بقيادة عماد النحاس، على خوض ودية أو أكثر خلال معسكر الفريق المقام حاليا في مدينة الإسماعيلية، والذي انطلق أمس الثلاثاء، استعدادا لانطلاقة الدور الثاني من الدوري العام.

وواصل لاعبو المقاولون تدريباتهم أمس في الاسماعيلية دون راحة، ويستعد ذئاب الجبل لمواجهة النادى المصرى مجدداً، فى إطار منافسات الجولة 24 من عمر مسابقة الدورى العام، والتى تجمع الفريقين فى الثانى من مارس المقبل، على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.

وكان المقاولون قد فاز مؤخرا على النادي المصري برباعية نظيفة، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن منافسات الجولة 16 من كأس مصر.

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وأكد النحاس أن سبب فوز المقاولون على المصرى يرجع إلى إصرار اللاعبين على تعويض آخر خسارتين أمام بيراميدز وإنبى فى الدورى العام، مشيرا إلى أن طموح اللاعبين أصبح أكبر بعد التغلب على المصرى للوصول إلى أبعد مرحلة فى الكأس.

ويحتل المقاولون العرب المركز الثانى فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 32 نقطة خلف النادى الأهلى المتصدر برصيد 45 نقطة، ويسبق المقاولون، نادى الزمالك صاحب المركز الثالث فى جدول الدورى، بنقطة واحدة، ويتبقى للزمالك مباراتين مؤجلتين.

وكان المقاولون قد أنهى الدور الأول بهزيمتين متتاليتين أمام إنبى فى الجولة 16، ثم بيراميدز فى الجولة 17 والأخيرة، رغم البداية المميزة التى حققها ذئاب الجبل منذ انطلاق الموسم الجارى، وحقق المقاولون الفوز فى 10 مباريات من أصل 17 لقاء فى الدورى العام، كما تلقى ذئاب الجبل الهزيمة فى 5 مباريات وتعادلوا فى لقاءين فقط.