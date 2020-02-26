شكرا لقرائتكم موعد مباراة الاهلي وصن دوانز في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الأهلي ضد صن داونز

يباشرالفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي اليوم الأربعاء استعداداته للمواجهة المرتقبة أمام صن داونز الجنوب إفريقي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، والتي يسعى خلالها السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأحمر تحقيق نتيجة إيجابية تريح الأعصاب قبل مواجهة الإياب في جنوب أفريقيا منعا لتكرار سيناريو الخسارة الكبيرة الذي حدث في النسخة الماضية للبطولة.

موعد ماتش الاهلي صن داونز

وتقام مباراة الأهلي أمام نظيره صن داونز على ستاد القاهرة الدولي وسط حضور 30 ألف مشجع، وذلك في تمام الساعة السادسة مساء يوم السبت،المقبل الموافقة 29 فبراير الجاري، في ذهاب دور الـ8 لبطولة دوري أبطال أفريقيا في نسخة 2020.

الأهلي ضد صن داونز

وينتظر جماهير النادي الأهلي مواجهة صن دوانز من أجل الثأر بعد أن أقصى بطل جنوب أفريقيا المارد الأحمر من النسخة الماضية لبطولة دوري أبطال أفريقيا بنتيجة تاريخية عقب الفوز عليه بخماسية نظيفة في مباراة الذهاب، مقابل فوز بطل مصر في لقاء العودة بهدف وحيد.

موعد مباراة الاهلي وصن داونز فى الإياب

ويلتقي الأهلي مع صن دوانز في إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا يوم السبت الموافق 7 مارس على ملعب بطب جنوب إفريقيا.

كان الأهلي تأهل إلى هذا الدور بعد أن حل وصيفًا للمجموعة الثانية برصيد 11 نقطة عقب منافسة قوية مع النجم الساحلي التونسي الذي تصدر الترتيب برصيد 12 نقطة.

الأهلي ضد صن داونز

ويسعى الأهلي للرد بقوة على هزيمة العام الماضي أمام بطل جنوب أفريقيا في ظل المستوى الرائع الذي يقدمه فريق الكرة الأول في الدوري المصري تحت قيادة فايلر والذى يحقق أرقاما قياسية هذا الموسم بفوزه بـ 16 مباراة متتالية منذ بداية الدوري المحلي،بعد احتساب نتيجة انسحاب الزمالك لصالح، ويتربع على عرش القمة بلا منازع.

الأهلي ضد صن داونز

وبدأ فايلر ومعاونيه التركيز في مباراتي صن داونز بعد جمع بعض أشرطة مباريات بطل جنوب أفريقيا الأخيرة سواء في البطولة الإفريقية أو الدوري المحلي،من أجل وضع الخطة المناسبة لمواجهته.

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الأهلي ضد صن داونز

في المقاب، تحدث بيتسو موسيمانى المدير الفني لفريق صن داونز الجنوب أفريقى عن أزمة الغيابات التي تضرب قريقه قبل مواجهة الأهلي المقرر إقامتها بإستاد القاهرة السبت المقبل بذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

الأهلي ضد صن داونز

ووصلت بعثة بطل جنوب أفريقيا إلى القاهرة صباح أمس استعدادا لمباراة السبت الحاسمة في أول لقاء بين الفريقين منذ مباراة ربع نهائي الموسم الماضى عندما تأهل صن داونز إلى نصف النهائي بمجموع 5-1.

الأهلي ضد صن داونز

وقال بيتسو موسيمانى لصحيفة "كيك أوف" الجنوب أفريقية: "لسوء الحظ لدينا العديد من الغيابات لكنني سأضع خطة."

ويستعد فريق صنداونز لمواجهة الأهلي في ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا بدون خدمات المدافعين أنيل نجكونكا وتابيلو مورينا، في حين لا يزال تيبوجو لانجرمان موضع شك بسبب إصابة في الفخذ.

الأهلي ضد صن دوانز

وأضاف موسيمانى أنه قد يعتمد على موتيجكا ماديشا لحل ازمة الظهير الأيمن وأوضح قائلا: " نيكولوس لوكهوبيني لن اعتمد عليه أمام الأهلي لأنه لا يزال شابًا ويفقتد إلى الخبرة المطلوبة لمثل هذه المباريات.

الأهلي ضد صن داونز

كان صن داونز تأهل مؤخراً إلى ربع نهائى كأس جنوب أفريقيا بعد الفوز على ضيفه جامعة فال بنتيجة 2-0 فى المواجهة الأخيرة للفريق الجنوب أفريقى قبل لقاء الأهلى يوم السبت المقبل فى ذهاب دور الثمانية من دورى أبطال أفريقيا، الهدف الأول أحرزه اللاعب واين أريندس فى الدقيقة 54، وأحرز اللاعب باكامانى ماهلامبى لاعب الأهلى السابق الهدف الثانى فى الدقيقة 71، وأهدر الضيوف ركلة جزاء فى الدقيقة 57.