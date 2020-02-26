"محمد بيومي"خبير اللوائح الرياضية الدولية : في حالة انسحاب "الزمالك" في مباراة أخرى خلال هذا الموسم سيصدر قرار بهبوطه إلى الدرجة الرابعة

أكد "محمد بيومي"، خبير اللوائح الرياضية الدولية، إن اتحاد الكرة أخطأ بتأجيله مباراة الأهلي والزمالك لمدة ساعة,وكان من المفترض أن يؤجل المباراة لمدة ثلث ساعة فقط.

وقال "بيومي" خلال لقائه ببرنامج "اللعيب" والمذاع عبر فضائية "MBC مصر" : الفيفا غير مختصة بنظر النزاعات بين الأهلي والزمالك واتحاد كرة القدم، والتظلم على قرارات لجنة الانضباط يكون أمام لجنة الاستئناف باتحاد الكرة

وأضاف : في حالة انسحاب نادي الزمالك في مباراة أخرى خلال الموسم سيصدر قرار بهبوطه إلى الدرجة الرابعة