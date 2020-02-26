«بعد تأجيل عقوبات مباراة القمة».."شوبير" يحذر اتحاد الكرة : العدالة البطيئة أمر كارثي

حذر الإعلامي "أحمد شوبير"، نجم الأهلي والمنتخب السابق، اللجنة الخماسية المُكلفة بإدارة اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجنايني، بعد تأجيل الاعلان عن عقوبات مباراة القمة أمس الأول، بين الأهلي والزمالك.

وقال "شوبير" خلال تقديم برنامج "ملعب on " والمذاع عبر فضائية "on sport" : بنود اللائحة واضحة بشكل كامل؛ لذلك لابد من تطبيق العدالة بشكل سريع وحاسم، مشددًا أن "العدالة البطيئة أمر كارثي".

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وأشار الي ان اللائحة تنص على خصم 6 نقاط من الفريق المنسحب، بالإضافة لـ 3 نقاط أخرى في نهاية الدوري ,مؤضحا أنه ينتابه شعور بأن هناك بعض الأشخاص لا ترغب في استكمال بطولة الدوري الممتاز