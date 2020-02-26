رياضة | ريال مدريد ضد مانشستر سيتي _ التشكيل المتوقع لقمة مباريات دور ال 16 لدوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد ضد مانشستر سيتي _ التشكيل المتوقع لقمة مباريات دور ال 16 لدوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف ملعب سانتياجو بيرنابيو مباراة قوية تجمع بين نادى ريال مدريد الإسبانى ومانشستر سيتي الإنجليزي ضمن مباريات ذهاب دور ال 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الجديد 2019_2020.

موعد مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي بدوري أبطال أوروبا

يحل اليوم فريق مانشستر سيتى الإنجليزي ضيف على ريال مدريد الإسبانى ضمن مباريات ذهاب دور ال 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا فى تمام العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءا بتوقيت السعودية والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات والثامنة مساءاً بتوقيت جرينتش وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD 1 الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أوروبا.

التشكيل المتوقع لفريق ريال مدريد كالأتى :

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: داني كارفاخال، رافائيل فاران، سيرجيو راموس، ميندي.

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خط الوسط:فالفيردي، كاسيميرو، توني كروس.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، كريم بنزيما، جاريث بيل

التشكيل المتوقع لفريق مانشستر سيتي كالأتي :

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: كايل ووكر، فيرناندينيو، لابورتي، ميندي.

خط الوسط: كيفين دي بروين، رودريجو ، دافيد سيلفا.

خط الهجوم: بيرناردو سيلفا، أجويرو، رحيم ستيرلينج.