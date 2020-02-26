رياضة | القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وليون اليوم الأربعاء 26/2/2020 في دوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وليون اليوم الأربعاء 26/2/2020 في دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد نادي يوفنتوس الإيطالي لمواجهة نظيره نادي أولمبيك ليون الفرنسي اليوم الأربعاء 26 فبراير ضمن منافسات ذهاب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة يوفنتوس وليون اليوم في دوري أبطال أوروبا وملعب اللقاء

وستلعب مباراة نادي يوفنتوس ضد نظيره نادي ليون اليوم في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة الحادية عشر مساءا بتوقيت السعودية على ملعب الأضواء.

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القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وليون اليوم في بطولة دوري أبطال أوروبا

وستذاع مباراة نادي يوفنتوس ضد نظيره نادي أولمبيك ليون اليوم في بطولة دوري أبطال أوروبا على قناة "BEIN SPORTS HD 2" بتعليق محمد بركات.

موعد مباراة الإياب بين يوفنتوس وليون في بطولة دوري أبطال أوروبا

وستلعب مباراة إياب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا بين نادي يوفنتوس ونظيره نادي ليون يوم 17 مارس القادم على ملعب أليانز أرينا.