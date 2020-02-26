رياضة | هزيمة تاريخية ولقب قاري في تاريخ مواجهات الأهلي ضد صن داونز (أرقام)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هزيمة تاريخية ولقب قاري في تاريخ مواجهات الأهلي ضد صن داونز (أرقام) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد الفريق الأول بالنادي الأهلي لخوض مواجهة من العيار الثقيل ضد فريق ماميلودي صن داونز بطل جنوب إفريقيا، مساء السبت المقبل الموافق 29 فبراير 2020، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا بالموسم الحالي 2019 – 2020.

الأهلي تأهل لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بعدما احتل المركز الثاني في مجموعته برصيد 11 نقطة، بينما صعد فريق ماميلودي صن داونز بعدما تصدر مجموعته برصيد 14 نقطة.

تاريخ مواجهات الأهلي ضد أندية جنوب إفريقيا:

التقي فريق الأهلي مع أندية جنوب إفريقيا في 21 مباراة سابقة بالبطولات الإفريقية، حقق الفوز في 9 مباريات، وتعادل في 6 مباريات، وخسر مثلها، سجل لاعبو المارد الأحمر 27 هدفًا، بينما استقبلت شباك الفريق 21 هدفا.

بينما التقي فريق ماميلودي صن داونز مع الأندية المصرية في 12 مباراة سابقة، فاز في 5 مباريات وخسر مثلها، وحسم التعادل نتيجة مباراتين بينهما، سجل لاعبي الفريق الجنوب إفريقي 15 هدفا واستقبلت شباكه 13 هدفا.

تاريخ مواجهات الأهلي ضد ماميلودي صن داونز:

تحمل مباراة السبت رقم 7 في تاريخ مواجهات الأهلي ضد ماميلودي صن داونز في البطولات الإفريقية، وتقابل الفريقين في 6 مباريات سابقة، فاز المارد الأحمر في 3 مباريات، وتعادل في مباراتين، وخسر مباراة وحيدة.

Advertisements

سجل لاعبو الأهلي 9 أهداف في شباك بطل جنوب إفريقيا، بينما استقبلت شباكه 8 أهداف.

جاءت نتائج مواجهات الأهلي ضد صن داونز كالتالي:

- 2001: أول مواجهة جمعت الأهلي مع ماميلودي صن داونز كانت في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2001، وتعادل الفريقين ذهابا بنتيجة 1-1، وفاز المارد الأحمر في لقاء الإياب بنتيجة 3-0 وتوج بلقب البطولة.

- 2007: تجدد اللقاء بين الأهلي وصن داونز في دور الـ16 لبطولة دوري أبطال إفريقيا عام 2007، وتعادل الفريقين في جنوب إفريقيا بنتيجة 2/2، وفاز المارد الأحمر بنتيجة 2/0 في لقاء الإياب.

2019: التقي الأهلي مع ماميلودي صن داونز في الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا، وتلقي هزيمة تاريخية في لقاء الذهاب بخماسية نظيفة وهي الهزيمة الإفريقية الأكبر في تاريخ الأندية المصرية.

بينما فاز المارد الأحمر في الإياب 1-0 لكنه ودع البطولة بعدما تفوق الفريق الجنوب إفريقي في مجموع نتيجة المباراتين بنتيجة 5 - 1.

موعد مباراة الأهلي ضد ماميلودي صن داونز:

تقام مباراة الأهلي وماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي يوم السبت الموافق 29 / 2 / 2020 في تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، والسابعة مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة، والرابعة مساءًا بالتوقيت العالمي "جرينتش" وتذاع المباراة عبر قنوات بي إن سبورتس القطرية المشفرة.