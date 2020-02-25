شكرا لقرائتكم كارتيرون يخصص فقرة تدريبية خاصة لثلاثي الزمالك في الجيم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون فقرة تدريبية خاصة للثلاثي حازم إمام وطارق حامد ويوسف أوباما بصالة الجيم في النادي ووضع الجهاز الفني برنامج تدريبي خاص للثلاثي للحفاظ على مستواهم البدني ومعالجة الإرهاق، والتجهيز بأفضل صورة للفترة المقبلة ، وفضل الجهاز الفني عدم خوض الثلاثي التدريبات الجماعيه بالكرة والاكتفاء بحصة الجيمانيزيوم فقط.

ويستعد الزمالك لمواجهة الترجي التونسي يوم الجمعة المقبل بإستاد القاهرة في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

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ويؤدي محمد عبد الغني مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي الموضوع له من قبل الجهاز الطبي بالفريق بالتنسيق مع الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون ، من أجل التعافي من إجهاد العضلة الضامة التي يعاني منها الفترة الأخيرة.

فيما اطمئن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون على حالة الثنائي عبدالله جمعة ومحمد عبدالشافي ظهيري الزمالك ، بسبب الشعور ببعض الإجهاد العضلي بعد لقاء السوبر المصري وخضعا على اثرها لبرنامج تأهيلي ويشارك الثنائي في التدريبات الجماعية المقامة حاليا بشكل طبيعي وقوي مع باقي اللاعبين.

وعقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق جلسة سريعة مع اللاعبين قبل انطلاق المران على ملعب النادي، وتحدث معهم عن الفترة القادمة المهمة في مشوار الفريق، وضرورة تحقيق نتيجة طيبة في لقاء الترجي التونسي.