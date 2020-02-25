شكرا لقرائتكم دجانيني يعزز صفوف الأهلي قبل ملاقاة النصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - انضم دجانيني تافاريس لاعب أهلي جدة يوم الثلاثاء إلى تدريبات فريقه يوم الثلاثاء وذلك استعداداً لمواجهة النصر يوم الخميس ضمن مباريات الجولة 20 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ويستعد الأهلي للسفر إلى الرياض لملاقاة النصر لتعويض خسارتيه الأخيرتين في الدوري أمام الوحدة التي أطاحت بالمدرب السويسري كريستيان غروس والفتح في أولى مباريات المدرب المؤقت مازن بهكلي محلياً.

وخاض دجانيني تافاريس لاعب الرأس الأخضر 19 مباراة مع الأهلي خلال الموسم الجاري سجل خلالها 8 أهداف حتى الآن.