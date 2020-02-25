شكرا لقرائتكم خبر عن الخطيب ومجلس الأهلي وحسن مصطفى وأبو ريدة فى عزاء عمرو مصطفى فهمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص مجلس إدارة الأهلي بالكامل، وعلى رأسهم محمود الخطيب رئيس النادي، على حضور عزاء عمرو مصطفى فهمي سكرتير الاتحاد الأفريقي السابق، المقام حاليا فى مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد، كما تواجد فى العزاء هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة السابق عضو الاتحاد الدولي، وحسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، والمهندس خالد عبد العزيز وزير الرياضة السابق.

ويتواجد مراد فهمي، والد الفقيد، على رأس مستقبلي العزاء في حضور أسرته وأصدقائه،وتوفى عمرو مصطفى مراد فهمى بعد صراع مع مرض السرطان، ووافته المنية عن عمر ناهز 37 عاما، وينتمى عمرو مراد فهمى لأسرة أهلاوية عريقة، جده المهندس مراد فهمى لاعب ومدير كرة وعضو مجلس إدارة سابق بالأهلى والمصرى الوحيد الحاصل على وسام الاستحقاق من الفيفا، ووالده مصطفى فهمى شغل منصب سكرتير الاتحاد الأفريقى لمدة 28 عاماً.

تخرج فى قسم إدارة الأعمال بالأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا عام 2004، حصل على ماجستير الإدارة الرياضية من الفيفا، نجح فى اجتياز دبلومة الفيفا فى إدارة وتسويق كرة القدم عام 2006، التحق بالعمل فى الكاف كمساعد مدير إدارة البطولات الدولية بين 2007 و2010 واستمر حتى 2015، عمل كمساعد منسق ببطولة كأس العالم للشباب فى تركيا 2013، كما عين مديرًا عامًا لبطولة أمم إفريقيا 2011 إلى 2014 للمحليين، تم تعيينه مديرا لبطولتى كأس الأمم الأفريقية 2013-2015، وعمل كمساعد منسق فى أولمبياد ريو دى جانيرو 2016، أعلن الترشح لخوض انتخابات رئاسة "الكاف" المحدد لها عام 2021.