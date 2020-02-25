الامارات | محمد صلاح مظلوم في ليفربول

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح مظلوم في ليفربول والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كعادته في كل مباراة يكون النجم المصري محمد صلاح حديث الصحف الإنجليزية والعالمية ونجوم الفريق السابقين، ونجح محمد صلاح، في إحراز هدفه رقم 15 أمام ويست هام، ليتصدر هدافي الفريق، إلا أن ذلك لم يمنع نجم الفريق الإنجليزي السابق، جيمي كاراجر، ليؤكد أن محمد صلاح مظلوم في فريق ليفربول ولا يحظى بتقدير كبير من جماهير الريدز.

وكان محمد صلاح قد وصل إلى المركز الرابع لأفضل هدافى ليفربول التاريخيين فى الدورى الإنجليزي، حيث سجل النجم المصرى 69 هدفا حتى الآن ليتساوى مع سواريز الذى سجل نفس العدد من الأهداف بقميص الريدز فى البريميرليج.

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ويأتى محمد صلاح مع سواريز في المركز الرابع حيث يتقدمهم 3 نجوم هم: روبى فاولر فى الصدارة برصيد 128 هدفا، ثم ستيفن جيرارد الوصيف بـ120 هدفا، ومايكل أوين ثالثا 118 هدفا.

وقال النجم الإنجليزي السابق للفريق كاراجر، لشبكة "سكاي سبورتس": "أعتقد أن صلاح يُنظر إليه على أنه من الطراز العالمي من قبل الجميع خارج ليفربول، لكنه يحظى بقليل من التقدير من جانب مشجعي النادي". وأضاف: "تعرض صلاح لتراجع في المستوى مقارنة بموسمه الأول، لكنه لن يسجل أبدًا 47 هدفًا كل موسم".

وتابع: "أعتقد أن ليفربول لديه ستة لاعبين على مستوى عالمي، وهم أليسون بيكر، ترينت ألكسندر أرنولد، فيرجيل فان ديك، ساديو ماني، روبرتو فيرمينو وصلاح". وقال: "إذا سألت مشجعي ليفربول عما إذا كان يمكنهم التفريط في الخمسة الآخرين مقابل الكثير من الأموال، سيقولون لا، لكن إذا وصل عرض لصلاح مقابل 130 مليون جنيه إسترليني سيفكرون في الأمر.. لهذا السبب أقول إنه لا يُقدّر حقًا".