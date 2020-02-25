شكرا لقرائتكم خبر عن كوفاتش يكشف موعد عودته للتدريب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الكرواتى نيكو كوفاتش موعد عودته للتدريب بعدما أقيل من منصب المدير الفنى لبايرن ميونخ، مطلع نوفمبر الماضى.

وقال كوفاتس، فى تصريحات أبرزتها صحيفة «بيلد»، الألمانية: «من المفترض أن أعود مجددًا فى الصيف، وأحضر نفسى لذلك».

Advertisements

وكشف صاحب الـ48 عامًا عن رغبته فى العودة لتدريب أحد الفرق المتواجدة بالدوريات الأوروبية الـ5 الكبرى، مشيرًا إلى أن البوندسليجا هى الأكثر جذبًا بالنسبة له. وأقيل كوفاتش من تدريب الفريق البافارى بعد سقوطه المدوى على يد آينتراخت فرانكفورت (1-5)، ليرحل عن النادى بعد قرابة عام ونصف.

واعترف كوفاتش بأن فترة تواجده مع البايرن كانت مثمرة للغاية بالنسبة له، مؤكدًا أنه أصبح أفضل كمدرب بعد قيادة الفريق.

وأكد كوفاتش أنه فضل الاستمتاع بحياته بعد إقالته، للاستعداد جيدًا للخطوة التالية فى مسيرته.