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كلوب يقرّ بصعوبة رفض لاعبي ليفربول برشلونة وريال مدريد

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 25 فبراير 2020

أقر ​يورغن كلوب​ بأنه قد يكون من الصعب على نجوم ​ليفربول​ مقاومة برشلونة أو ​​.

ويرتبط أمثال ​محمد صلاح​ و​ساديو ماني​ بتحرك مستقبلي إلى إسبانيا.

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وقال مدرب ريدز لـ "الإندبندنت": "أعتقد بالنسبة لبعض اللاعبين، إذا اتصل برشلونة أو ريال مدريد، فلا يزال من الصعب قول: لا".

ولكنه قال: "أعتقد انه بنظر العالم كله، ليفربول هو واحد من الأندية الأعلى والأفضل في العالم".

وتابع: "لكن في الجزء الأميركي الجنوبي من العالم، أصبح الاثنان الآخران أكثر شهرة قليلاً مما يجعل تأثير اللغة والثقافة منطقيا".

واضاف: "لهذا السبب يمكن أن تتسبب مكالمتهم دائمًا في حدوث بعض المشاكل، ولكن بصرف النظر عن ذلك، لا يوجد 500 ناد يمكنهم شراء لاعبين منا".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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