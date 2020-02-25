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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كلوب يقرّ بصعوبة رفض لاعبي ليفربول برشلونة وريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 25 فبراير 2020
أقر يورغن كلوب بأنه قد يكون من الصعب على نجوم ليفربول مقاومة برشلونة أو ريال مدريد.
ويرتبط أمثال محمد صلاح وساديو ماني بتحرك مستقبلي إلى إسبانيا.
وقال مدرب ريدز لـ "الإندبندنت": "أعتقد بالنسبة لبعض اللاعبين، إذا اتصل برشلونة أو ريال مدريد، فلا يزال من الصعب قول: لا".
ولكنه قال: "أعتقد انه بنظر العالم كله، ليفربول هو واحد من الأندية الأعلى والأفضل في العالم".
وتابع: "لكن في الجزء الأميركي الجنوبي من العالم، أصبح الاثنان الآخران أكثر شهرة قليلاً مما يجعل تأثير اللغة والثقافة منطقيا".
واضاف: "لهذا السبب يمكن أن تتسبب مكالمتهم دائمًا في حدوث بعض المشاكل، ولكن بصرف النظر عن ذلك، لا يوجد 500 ناد يمكنهم شراء لاعبين منا".
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