كلوب يقرّ بصعوبة رفض لاعبي ليفربول برشلونة وريال مدريد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 25 فبراير 2020

أقر ​يورغن كلوب​ بأنه قد يكون من الصعب على نجوم ​ليفربول​ مقاومة برشلونة أو ​ريال مدريد​.



ويرتبط أمثال ​محمد صلاح​ و​ساديو ماني​ بتحرك مستقبلي إلى إسبانيا.

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وقال مدرب ريدز لـ "الإندبندنت": "أعتقد بالنسبة لبعض اللاعبين، إذا اتصل برشلونة أو ريال مدريد، فلا يزال من الصعب قول: لا".

ولكنه قال: "أعتقد انه بنظر العالم كله، ليفربول هو واحد من الأندية الأعلى والأفضل في العالم".

وتابع: "لكن في الجزء الأميركي الجنوبي من العالم، أصبح الاثنان الآخران أكثر شهرة قليلاً مما يجعل تأثير اللغة والثقافة منطقيا".

واضاف: "لهذا السبب يمكن أن تتسبب مكالمتهم دائمًا في حدوث بعض المشاكل، ولكن بصرف النظر عن ذلك، لا يوجد 500 ناد يمكنهم شراء لاعبين منا".