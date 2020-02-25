شكرا لقرائتكم عبد الغني يؤدي المرحلة الأخيرة ببرنامجه التأهيلي في الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يؤدي محمد عبد الغني مدافع الزمالك ، المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي المُحدد له من قبل الجهاز الطبي بالفريق بالتنسيق مع الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون من أجل التعافي من إجهاد العضلة الضامة التي يعاني منها الفترة الأخيرة، وأدى اللاعب فقرة تأهيلية بجيمانيزيوم النادي تحت إشراف الجهاز الطبي.

فيما اطمئن الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون على حالة الثنائي عبدالله جمعة ومحمد عبدالشافي ظهيري الزمالك بسبب الشعور بإجهاد عضلي بعد لقاء السوبر المصري وخضعا على اثرها لبرنامج تأهيلي، ويشارك الثنائي في التدريبات الجماعية المقامة حاليا بشكل طبيعي وقوي مع باقي اللاعبين.

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وعقد الفرنسي باتريس كارتيرون جلسة سريعة مع اللاعبين قبل انطلاق المران على ملعب النادي، وتحدث كارتيرون مع اللاعبين عن الفترة القادمة المهمة في مشوار الفريق، وضرورة تحقيق نتيجة طيبة في لقاء الترجي التونسي الجمعة المقبل بربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بإستاد القاهرة ، كما حرص شيكابالا قائد الفريق، على توجيه كلمة خلال الجلسة مُطالباً بتركيز الجميع خلال الفترة الحالية في ظل خوض مواجهه مهمه للفريق ببطولة دوري أبطال إفريقيا، وأن لديهم الإصرار والعزيمة على تحقيق الهدف الأساسي وهو الفوز على الترجي التونسي والتأهل لنصف نهائي البطوله

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضي منصور قد صرف مكافات اللاعبين من خزينة النادي ، الا ان التوقيت الذي بدأ فيه صرف المكافات كان جميع اللاعبين خارج مقر النادي، ولم يكن قريب من المقر سوى الثنائي اللذان عادا الي النادي وحصلا علي مستحقاتهما.