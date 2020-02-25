الإسماعيلي ينسى أحزان الكأس بتدريبات شاقة استعدادا للجونة

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جدة - عمرو شويل استأنف فريق الكرة الأول بالإسماعيلي تدريباته مساء الثلاثاء، ضمن برنامجه التحضيري لاستكمال مشواره بمسابقة الدوري المحل، بعد الهزيمة أمام بيراميدز في كاس مصر والخروج من دور الـ 16.
وكان الجهاز الفني قد منح لاعبيه راحة لمدة 3 أيام بعد توديع بطولة كأس وعدم تحديد موعد منافسات الدور الثاني لبطولة الدوري المحلى والتي يستهلها الفريق بمواجهة الجونة.
المران بدأ بالجري حول الملعب قبل أن يتطرق لتدريبات على الاستحواذ والتسليم والتسلم في المساحات الضيقة وخاض مجموعة من الأساسيين تدريبات خفيفة في ظل شعورهم ببعض الاجهاد.
كما تم تخصيص تدريبات على كيفية التحكم بالكرة واختتم بتقسيمة حماسية بمشاركة كافة اللاعبين.
وشهد المران عودة محمد حمدي زكى للتدريبات الجماعية، وأدى عماد حمدي لاعب الوسط تدريبات تأهيلية سعيا لاستعادة جاهزيته خلال الفترة المقبلة.
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