شكرا لقرائتكم الاهلي يترقب عقوبات اتحاد الكرة ضد الزمالك في موقعة الانسحاب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يترقّب مسئولو النادي الاهلي قرارات أتحاد الكرة بشأن أحداث مباراة القمة المثيرة أمس ، الأثنين، خاصة وأن الأحداث خطفت الأنظار والاهتمام من الجميع في الشارع الكروي المصري وربما العالمي بعدما انسحب الزمالك من المباراة ولم يحضر لأرض الملعب لخوض المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة بينهما والتي كان مُقرراً إقامتها بإستاد القاهرة في مشهد غير حضاري أثار غضب واستياء الملايين من مُتابعة الساحرة المستديرة.

وينتظر الأهلي توقيع عقوبات ضد الزمالك حسب اللائحة بسبب مشهد الانسحاب خاصة وأن مسئولو القلعة البيضاء تعمّدوا عدم الحضور للأستاذ حسبما ذكر اتحاد الكرة في بيانه بانه لا يوجد ما يعيق وصول الفريقين للملعب بدليل وصول الاهلي وطاقم التحكيم إستاد القاهرة، ويترقب الاهلي خصم 6 نقاط من الزمالك بواقع 3 نقاط لعدم حضوره مباراة الأمس بجانب 3 نقاط نتيجة الانسحاب وهو ما تُقره لوائح اتحاد الكرة المصري بجانب تغريم الأبيض 200 ألف جنيه.

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كما يُطالب الاهلي بتحمّل الزمالك تكاليف إقامة الأحمر في فندق الإقامة بجانب إيجار استاد القاهرة ( 200 ألف جنيه) لاستضافة المباراة وكذلك تحمّل غرامة الرعاة والبث الفضائي لعدم إقامة المباراة حسب ما تؤكده لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وكانت المباراة قد تم إلغاؤها لعدم حضور فريق الزمالك بعدما تم تأخير إنطلاق المباراة 60 دقيقة لتنطلق في الثامنة والنصف بدلاً من السابعة والنصف حيث تأخر وصول الأهلي وطاقم التحكيم بسبب الأمطار وبعد مرور 20 دقيقة أعلن الحكم الليتواني جيديميناس ماسيكا إلغاء المباراة لانسحاب الزمالك.