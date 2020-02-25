راموس يؤكد جاهزية ريال مدريد لمانشستر سيتي بدوري الأبطال

أكد سيرجيو راموس مدافع فريق ريال مدريد الإسباني جاهزية فريقه لمواجهة مانشستر سيتي، المقرر لها غدًا الأربعاء، ضمن ذهاب دور الـ١٦ من دوري أبطال أوروبا.

قال راموس في تصريحات صحفية:" جاهزون لمواجهة السيتي، والفريق في حالة مرتفعة، على الرغم من النتائج السيئة بالفترة الأخيرة، علاقتي بهذا النادي عظيمة، بالتأكيد تجديد عقدي مع الفريق سيأتي".

وتابع مدافع ريال مدريد :" تركيزنا على

وعن إصابة هازارد وغيابه عن المشاركة بالمباراة:" هو لاعب مهم بالفريق لنا في السنوات القادمة، نتوقع أن يتعافى بشكل جيد".

وكان هازارد تعرض للإصابة خلال مباراة ريال مدريد الأخيرة بالدوري الإسباني، أمام ليفانتي، والتي انتهت بخسارة الملكي بهدف دون رد. مرتفعة، على الرغم من النتائج السيئة بالفترة الأخيرة، علاقتي بهذا النادي عظيمة، بالتأكيد تجديد عقدي مع الفريق سيأتي".وتابع مدافع ريال مدريد :" تركيزنا على الدوري الإسباني ، ودوري أبطال أوروبا، هما بطولتين مهمتين، ونحن جاهزون".وعن إصابة هازارد وغيابه عن المشاركة بالمباراة:" هو لاعب مهم بالفريق لنا في السنوات القادمة، نتوقع أن يتعافى بشكل جيد".وكان هازارد تعرض للإصابة خلال مباراة ريال مدريد الأخيرة بالدوري الإسباني، أمام ليفانتي، والتي انتهت بخسارة الملكي بهدف دون رد.

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