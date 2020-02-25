اجتماع بين كارتيرون ولاعبي الزمالك قبل المران لبحث مواجهة الترجي

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جدة - عمرو شويل عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة سريعة مع اللاعبين قبل انطلاق المران على ملعب النادي، وتحدث كارتيرون مع اللاعبين عن الفترة القادمة المهمة في مشوار الفريق، وضرورة تحقيق نتيجة طيبة في لقاء الترجي التونسي.
كما حرص شيكابالا قائد الفريق، على توجيه كلمة خلال الجلسة مشددا على تركيز الجميع خلال الفترة الحالية في ظل خوض مواجهه مهمه للفريق ببطولة دوري أبطال إفريقيا، وأن لديهم الإصرار والعزيمة على تحقيق الهدف الأساسي وهو الفوز على الترجي التونسي والتأهل لنصف نهائي البطوله
من ناحية أخرى عقد مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك اجتماعا مع لاعبي الفريق ، للحديث عن مكافات بطولتي السوبر الافريق والمحلي اللتان حصل عليهما الزمالك الأسبوع الماضي علي حساب كل من الترجي التونسي والأهلي.
وكان مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضي منصور قد صرف مكافات اللاعبين من خزينة النادي ، الا ان التوقيت الذي بدأ فيه صرف المكافات كان جميع اللاعبين خارج مقر النادي، ولم يكن قريب من المقر سوى الثنائي اللذان عادا الي النادي وحصلا علي مستحقاتهما.
واعتذرت اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة، عن المشهد الذي خرجت به مباراة القمة بين الأهلي والزمالك باستاد القاهرة ، بعدما غاب الفريق الأبيض عّن الحضور ما تسبب في الغاء المباراة بصافرة من حكم المباراة الليتواني .. وأصدر اتحاد الكرة بيانا مقتضبا قال فيه انه سيتم تطبيق اللائحة بعدما تبين ان الزمالك تعمد الغياب وان ظروف الطقس والأمطار لم تعقه عن الوصول.
وكشف مصدر باتحاد الكرة، أنه وفقا لما حدث في المباراة وعدم حضور فريق الزمالك إلى ستاد القاهرة لمواجهة الأهلي بالدوري، يعتبر الفريق الأبيض منسحبا من المباراة. وتابع المصدر، أن اللجنة الخماسية تواصلت مع الأمن لمعرفة حقيقة صعوبة وصول حافلة الفريق الأبيض إلى ستاد القاهرة وتبين عدم وجود ما يمنع وصول الحافلة إلى ستاد القاهرة بدليل وصول حافلة الأهلى والحكام إلى الاستاد.
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