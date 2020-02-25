شكرا لقرائتكم نجل سيد متولي يقود المقاصة للفوز على الجونة برباعية في دوري الجمهورية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حقق فريق المقاصة مواليد 2003 فوزا كبيرا على الجونة بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء في المباراة التي أقيمت على ملعب المقاصة بالقاهرة الجديدة ، ضمن منافسات دوري الجمهورية.

وقاد محمد سيد متولي نجل سيد متولي مدير شئون اللاعبين بنادي المقاصة فريق الناشئين بالنادي الفيومي للفوز علي الجونة برباعية، حيث جاءت الأهداف بتوقيع يوسف شريف "هدفين" ومحمد سيد متولي هدف وأحمد محمدين هدف.

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وقدم نجل مدير شئون بالمقاصة والذي يلعب في مركز رأس الحربة مستوى مميز في المباراة وساهم في صناعة أكثر من فرصة لزملائه خلال اللقاء، وإشادة الجهاز الفني بقيادة أحمد شعبان.

ويقدو فريق الناشئين بالمقاصة مواليد 2003 كلا من أحمد شعبان مديرا فنيا و اسلام صالح مدرب و يشرف علي قطاع الناشئين أيمن رجب.