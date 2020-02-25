شكرا لقرائتكم الأهلي ضد صن داونز .. فايلر يجتمع مع لاعبى الأحمر استعدادا لموقعة دوري الأبطال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الأهلي ضد صن داونز
عقد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي جلسة خاصة على هامش مران الفريق اليوم الذى أُقيم عصر اليوم، الثلاثاء ، بملعب التتش في إطار استعدادات الفريق لمباراة صن داونز الجنوب أفريقي المُقرر لها السبت المقبل بأستاد القاهرة في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا.
موعد مباراة الاهلي ضد صن داونز
ويستضيف فريق الأهلي نظيره صن دوانز على ستاد القاهرة الدولي وسط حضور 30 ألف مشجع، وذلك في تمام الساعة السادسة مساء يوم السبت،المقبل الموافقة 29 فبراير الجاري، في ذهاب دور الـ8 لبطولة دوري أبطال أفريقيا في نسخة 2020.
مباراة الاهلي ضد صن داونز
مباراة الاهلي ضد صن داونز
وأكد فايلر للاعبي الأهلي في محاضرة استمرت قرابة الـ20 دقيقة أن الفترة الماضية شهدت أمور لا يتمنى تكرارها من خسارة بطولة وعدم ظهور بعض اللاعبين بمستواهم فضلاً عن غضب البعض الأخر نتيجة عدم مشاركته ، موضحاً أنه يُقدر غضب البعض نتيجة عدم المشاركة لكن لا يمكن أن يؤثر هذا الغضب على تركيز الفريق وأن يعلم الجميع أن المدير الفني هو المسئول الأول والأخير عن اختياراته وهو يعلم جيداً ظروف واحتياجات الفريق في كل مباراة.
مباراة الاهلي ضد صن داونزوكان فريق الأهلي قد خاض مراناً على استاد القاهرة أمس عقب إلغاء مباراة الزمالك ويتدرب الفريق يومياً على ملعبه قبل المواجهة المرتقبة أمام بطل جنوب أفريقيا الذى وصل القاهرة اليوم لخوض المباراة التي سيحضرها 30 ألف مُشجع.
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