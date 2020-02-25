الاتحاد الآسيوي يغرم الهلال السعودي 80 ألف دولار

قررت اللجنة المنظمة لبطولة دوري أبطال آسيا اليوم الثلاثاء تغريم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مبلغ ٨٠ الف. ‏ جاءت قرارات اللجنة انضباطية بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم مباراة ‎السد و الهلال في ذهاب نصف نهائي ‎دوري أبطال آسيا 2019: 25 ألف بسبب مخالفة اللوائح. 25 ألف لغياب اللاعبين عن منطقة المقابلات. 10 آلاف لقيام الجماهير برمي القوارير. • Advertisements 10 آلاف لتخلف الشلهوب عن منطقة المقابلات. • 10 آلاف لتخلف كاريلو عن منطقة المقابلات. ترتيب المجموعة الثانية من بطولة دوري أبطال آسيا : الهلال السعودي ٦ نقاط. باختاكور الأوزبكي ٦ نقاط. الأوزبكي ٦ نقاط. شباب الاهلى الإماراتي بدون اي رصيد من النقاط. شهر خودرو الإيراني بدون اي رصيد من النقاط. يستعد نادى الهلال لمواجهة نظيره فريق باختاكور الأوزبكي يوم الثلاثاء ٣ مارس، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال آسيا، بينما يحتل نادى ضيفاً ثقيلا على نظيره فريق شهر خودرو الإيراني.

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