رحيم ستيرلينج: ابنتي تستفزني بترديد أغنية محمد صلاح

كشف الإنجليزي رحيم ستيرلينج نجم فريق مانشستر سيتي مساء اليوم الثلاثاء، عن علاقته المرحة مع ابنته، وعن حسها الفكاهي وهي تمازحه بأغنية النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الحالي.

وقال ستيرلينج في تصريحات صحفية له اليوم : " إبنتي تشبهني في هي تحب المزاح والأغاني، فهي ماتغني دائمًا أغنية " مو صلاح" لمحاولة إستفزازي، وهي تعرف مدي التنافسية

بين مانشستر سيتي فريقي وليفربول".

ويستعد الإنجليزي رحيم سترلينج مع فريقه لخوض مباراة مهمة أمام ريال مدريد غدًا الأربعاء في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، في اللقاء الذي يجمع بين الفريقين ضمن منافسات دور ال16 من دوري أبطال أوروبا.